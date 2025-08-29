Palermo, il Barbera verso il sold out: già 30.474 tifosi attesi per la sfida col Frosinone

Il conto alla rovescia è cominciato e lo stadio “Renzo Barbera” si prepara a un’altra serata di grande passione. A 24 ore dalla sfida contro il Frosinone, valida per la seconda giornata di Serie B, il Palermo ha già superato quota 30.474 spettatori tra abbonati e biglietti venduti.

Lo ha comunicato il club rosanero attraverso i propri canali ufficiali, sottolineando la straordinaria risposta della piazza palermitana che anche stavolta si prepara a spingere la squadra di Filippo Inzaghi. Dopo l’entusiasmante debutto casalingo con la Reggiana, che aveva portato sugli spalti quasi 31 mila persone, il dato di domani si avvia a confermare l’entusiasmo della tifoseria.

Il match con il Frosinone non è una partita qualunque: il ricordo della finale playoff del 2018 e l’attuale avvio positivo di stagione hanno alimentato ulteriormente l’attesa. In un clima di festa e tensione sportiva, il “Barbera” tornerà ad essere il cuore pulsante del tifo rosanero, pronto a colorarsi ancora una volta di rosa e nero.