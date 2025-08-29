Frosinone, i convocati di Alvini per la sfida di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 29, 2025

Il Frosinone ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani sera allo stadio “Renzo Barbera”, dove i giallazzurri affronteranno il Palermo nella seconda giornata di Serie B.

Mister Massimiliano Alvini dovrà fare i conti con diverse assenze, ma ha comunque a disposizione un gruppo giovane e motivato per il match contro i rosanero.

L’elenco completo

Portieri: Lolic, Minicangeli, Palmisani
Difensori: Bracaglia, Gelli J., Marchizza, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti: Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Ndow, Koutsoupias
Attaccanti: Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli

Il calcio d’inizio di Palermo-Frosinone è fissato per le ore 21.

Ultimissime

