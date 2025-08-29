Frosinone, i convocati di Alvini per la sfida di Palermo
Il Frosinone ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani sera allo stadio “Renzo Barbera”, dove i giallazzurri affronteranno il Palermo nella seconda giornata di Serie B.
Mister Massimiliano Alvini dovrà fare i conti con diverse assenze, ma ha comunque a disposizione un gruppo giovane e motivato per il match contro i rosanero.
L’elenco completo
Portieri: Lolic, Minicangeli, Palmisani
Difensori: Bracaglia, Gelli J., Marchizza, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti: Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Ndow, Koutsoupias
Attaccanti: Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli
Il calcio d’inizio di Palermo-Frosinone è fissato per le ore 21.