Palermo, Bardi si ferma: problemi alla fascia plantare, pronto Joronen

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ILovepalermocalcio.com, il Palermo deve fare i conti con un problema fisico per il portiere Francesco Bardi: il numero uno rosanero ha accusato un fastidio alla fascia plantare e rischia di saltare la prossima sfida di campionato contro il Frosinone.

Problemi in casa Palermo. L’estremo difensore Francesco Bardi, protagonista nella sfida di Coppa Italia contro la Cremonese e in campionato contro la Reggiana, ha accusato un problema alla fascia plantare destra, che l’ha costretto ad una risonanza magnetica effettuata in mattinata.

Ancora non sono stati stabiliti i tempi di recupero, ma lo staff tecnico potrebbe decidere di non rischiare Bardi e contro il Frosinone far esordiare il finlandese Joronen, anche perché subito dopo ci sarà la sosta per far spazio alle Nazionali e Bardi avrà tutto il tempo per recuperare.