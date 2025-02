Milan U23-Pescara, Baldini: «Qualità guardalinee bassa. Io voglio andare in Serie B»

Il Pescara di Silvio Baldini vince sul campo del Milan Futuro, con un 3-2 che rilancia le ambizioni degli abruzzesi. Ospite dei microfoni di Rete 8 si è espresso sulla gara:

«Gol di Camarda irregolare? Ho parlato con un ex arbitro di Serie A e mi ha confermato sia il fallo su Pellacani che il fuorigioco di Camarda. Secondo me, la qualità di questi guardalinee è bassa, non possono sbagliare sempre. Io devo vincere, voglio andare in Serie B, e questo problema va risolto».