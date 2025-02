Salernitana-Frosinone, Bianco: «Abbiamo fatto degli errori»

Al termine della sfida tra Salernitana e Frosinone, è intervenuto l’attuale tecnico dei ciociari Bianco:

«Non si può essere contenti dopo un primo tempo in cui abbiamo quasi sfiorato il 75% di possesso, si è giocato solo nella loro metà campo. Nella ripresa ho provato a mettere tre calciatori freschi in avanti ma non ho avuto l’effetto desiderato. Mi aggrappo alla qualità dei miei calciatori perché oggi nel primo tempo hanno dimostrato di avere le qualità per lottare. Dovevamo fare qualche gol in più contro una squadra di grande valore nonostante la classifica. Sicuro che i miei faranno la differenza da qui alla fine. Abbiamo fatto degli errori, devo capire per quale motivo è accaduto. Tra primo e secondo tempo senza dubbio siamo scesi, la dobbiamo analizzare meglio per capire cosa sia successo».