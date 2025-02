Brescia-Sudtirol, Calvani: «Tutti i giorni lavoriamo per uscire dal nostro momento negativo»

Il difensore del Brescia, Gabriele Calvani, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo per 0 a 0 contro il Südtirol. Di seguito le parole del giocatore del club lombardo, prossimo avversario di campionato del Palermo:

«Partivamo con l’obiettivo della vittoria e abbiamo avuto buone occasioni per segnare. Siamo riusciti a prenderci soltanto un punto, ma guardiamo il lato positivo: non abbiamo subito gol e in queste situazioni basta poco per perdere. Vogliamo arrivare al nostro obiettivo e sono sicuro che ci riusciremo. “Sono molto contento personalmente di riuscire a trovare spazio, ma l’unica cosa che ho in testa è fare più punti possibile. Voglio dare una mano alla squadra per centrare il nostro obiettivo collettivo. Sono stato sfortunato sul salvataggio sulla linea: è un segno che rappresenta questo momento. Adesso sta andando così, ma tutti i giorni stiamo lavorando per uscire da questa situazione. Posso assicurare che a Torbole lavoriamo sempre al massimo e ci mettiamo tutti noi stessi. In casa non vinciamo da tanti, ma personalmente i tre punti non cambiano se fatti qui o in trasferta».