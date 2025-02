Salernitana-Frosinone, Breda: «Ora non servono colpevoli, siamo a soli tre punti dalla salvezza»

Roberto Breda, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio interno per 1 a 1 interno contro il Frosinone. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Siamo partiti contratti, con la paura di sbagliare, perdendo tempi di gioco, aggressività e fiducia. Il Frosinone è partito meglio e ha meritato il vantaggio. Poi c’è stata una reazione da squadra vera, con diverse occasioni create, ma continuiamo a non avere continuità per tutti i 90 minuti. Questo ci penalizza, perché rincorriamo sempre e non sempre si riesce a rimontare. Potevamo vincere, ma quando vai sotto tutto si fa difficile. Non dobbiamo trovare capri espiatori. Abbiamo avuto paura di sbagliare, la pressione ci ha tolto tranquillità. È stato il peggior primo tempo finora. Nella ripresa abbiamo fatto bene noi, non sono calati loro. Dobbiamo prendere forza e convinzione da questa gara. I ragazzi non vogliono mollare mai. Ora non servono colpevoli, ma unità: la squadra è viva, non molla e siamo solo a tre punti dalla zona salvezza diretta. Non sono deluso dai ragazzi, ma non sono contento per come gestiamo i 90′ e certe fasi della gara. Non posso recriminare nulla a un gruppo di ragazzi che ci crede, a cui manca qualcosa, e che sta facendo di tutto per migliorarsi».