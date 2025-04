Miccoli sull’accoglienza al da Luz: «Avevo un ricordo bellissimo del Benfica, ora è ancora più magico»

Giornata indimenticabile per Fabrizio Miccoli. Durante l’intervallo della partita tra Benfica e Arouca, valida per la 29ª giornata della Liga Portugal, l’ex giocatore del Palermo è stato accolto in maniera calorosa al “da Luz”, stadio in cui ha giocato con la maglia del club di Lisbona dal 2005 al 2007.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Miccoli ha voluto ringraziare il suo ex pubblico dedicandogli un post con le seguenti parole: “Avevo un ricordo bellissimo del club, della città e di voi tifosi. Ora lo avete reso ancora più magico. Un’emozione speciale. Ancora una volta, Grazie di tutto. Forza Benfica”

