Caso scommesse, Morata: «Notizie false. A Fagioli dati solo consigli sulla sua carriera»

Nelle ultime ore è stato fatto anche il nome di Alvaro Morata per quanto riguarda il caso scommesse. Il giocatore del Galatasaray, stando alle ultime indiscrezioni emerse, avrebbe aiutato Nicolò Fagioli nella compravendita degli orologi, attraverso cui venivano nascosti i debiti di gioco.

L’attaccante spagnolo, attraverso le proprie Instagram stories, ha preso le distanze dal caso difendendosi con le seguenti parole: “Ho visto le informazioni che stanno uscendo su di me e ci tengo a chiarire che l’unica cosa in cui ho aiutato Fagioli in questi anni è dandogli consigli sulla sua carriera, come amico e persona con più esperienza di lui. Non ho mai saputo niente della sua situazione. Voglio molto bene a Nicolò e spero possa rimediare presto a tutti i suoi errori, però io non ho niente a che vedere con la sua situazione e prego di non diffondere notizie false o bugie. Ripeto: smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono FALSE. Grazie”.