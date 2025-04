Scontri prima di Lazio-Roma, Malagò: «Incredibile come ancora servano 1.500 poliziotti per un derby»

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto a margine della conferenza stampa dopo la Giunta, soffermandosi anche sugli scontri tra i tifosi di Lazio e Roma a pcohe ore dall’inizio derby di della capitale, disputato ieri sera, domenica 13 aprile, e terminato 1 a 1:

«Fa riflettere, nel senso non positivo, che – riporta Sportface.it – a distanza di anni ci siano ancora 1.500 poliziotti impegnati e tredici agenti feriti in occasione del derby. Esprimo totale vicinanza e solidarietà al corpo di polizia e agli organi di sicurezza. Un quadrante della città è stato in ostaggio e questo fa riflettere. Io CEO? Bella fantasia, ne ho lette diverse ma questa non è male».