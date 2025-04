Sabatini: «Il Palermo perse immeritatamente la finale di Coppa contro l’Inter. Zamparini uomo di valore»

L’ex direttore sportivo del Palermo, Walter Sabatini, è stato ospite del podcast “Doppio Passo”. L’esperto dirigente sportivo si è soffermato anche sulla sua esperienza in rosanero per ricordare il presidente Mauro Zamparini, svelando un aneddoto dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia nel 2011:

«La squadra fece bene, andando in finale di Coppa Italia contro l’Inter di Leonardo. Giocammo a Roma in una città colorata di rosa per via dei 30.000 palermitani presenti. Abbiamo perso 3 a 1 immeritatamente, perchè fu una partita che poteva finire tranquillamente in parità. Dopo qualche giorno mi chiamò Zamparini e mi disse: “Chiama l’amministratore delegato e fatti pagare lo stipendio”. Io gli risposi che non era tenuto a pagarmi, ma lui insistette affinchè mi venisse pagato. Io ero dimissionario, per cui non mi doveva niente. Lui era un uomo di principi e valori ed era l’unico presidente a rincorrere i suoi dipendenti per pagargli i soldi non dovuti».