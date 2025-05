Meteo Palermo, venerdì 9 maggio: pioggia al mattino, sereno in serata per Palermo-Frosinone

Condizioni meteo variabili a Palermo per venerdì 9 maggio, giorno in cui andrà in scena alle 20:30 la sfida tra Palermo e Frosinone al “Renzo Barbera”. Secondo le ultime rilevazioni, la giornata inizierà con piogge consistenti nelle prime ore del mattino: alle ore 2 previste precipitazioni con 4 mm di pioggia e temperatura intorno ai 17.6°C, accompagnate da un vento moderato di 14-20 km/h da Est.

Dopo una temporanea tregua nelle ore successive, una nuova perturbazione porterà pioggia alle 11, con altri 2.7 mm di precipitazioni e temperatura stabile sui 18.6°C. Il vento, in questo caso, sarà debole da nord-nord-est, attorno ai 4-6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto ma senza piogge, con una temperatura in lieve aumento fino a 19.5°C alle 14. I venti aumenteranno d’intensità, spirando fino a 15-18 km/h da est-nord-est, ma senza particolari criticità.

Miglioramento netto in serata, proprio in coincidenza con il match tra i rosanero e i ciociari: alle 20 le condizioni saranno asciutte, con cielo coperto ma senza precipitazioni, temperatura attorno ai 17.7°C e vento moderato da nord-est (12-15 km/h). In ulteriore miglioramento il quadro alle 23, con schiarite e cielo parzialmente sereno, temperatura in lieve discesa a 17.4°C e venti deboli da sud-est.

Un clima dunque tutto sommato favorevole per i tifosi attesi al Barbera, con assenza di pioggia durante il match e condizioni ideali per sostenere la squadra fino all’ultimo minuto.