Movimenti e possibili addii in casa Cesena. Nonostante il club bianconero sia ancora in lotta playoff, come riportato da Tuttomercatoweb.com, si sta già programmando la prossima stagione.

Si fa sempre più concreto il possibile addio del ds Fabio Artico. Il Cesena starebbe pensando a Matteo Tognozzi, in passato direttore sportivo del Granada in Spagna e scopritore di talenti quali Huijsen, Yildiz, Soulè, Iling e non solo.