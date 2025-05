Palermo-Frosinone, le quote dei bookmaker: rosanero favoriti per il match di venerdì sera

Sarà una sfida ad alta tensione quella tra Palermo e Frosinone, in programma venerdì 9 maggio alle ore 20:30 allo stadio “Renzo Barbera”, valida per la 38ª giornata di Serie B. Da un lato, i rosanero a caccia di un posto certo nei playoff; dall’altro, i ciociari con l’urgenza di evitare i playout. Ma per i principali bookmaker, i favoriti sono chiaramente i padroni di casa.

Bet365 propone la vittoria del Palermo a 2.00, il pareggio a 3.10 e il colpo esterno del Frosinone a 4.20. Stessa quota per l’1 anche su SNAI, che valuta l’X a 2.85 e il 2 addirittura a 4.50, una delle cifre più alte in circolazione. Più cauta Betfair, che paga l’1 sempre a 2.00, il pareggio a 3.00 e il successo ospite a 4.00.

Su Admiral Bet, l’1 è quotato 2.00, l’X a 2.90 e il 2 a 4.20, in linea con gli altri operatori. Betfair Exchange offre un valore leggermente più basso per la vittoria del Palermo, fermandosi a 1.84, con pareggio a 2.81 e vittoria del Frosinone a 4.06.

Anche Lottomatica segnala una netta preferenza per i siciliani: la vittoria dei rosa si gioca a 1.97, il pareggio a 2.65 e il colpo dei giallazzurri a 4.75. Simile la proposta di LeoVegas, con l’1 a 1.97, l’X a 2.80 e il 2 a 4.70.

NetBet è l’unico a spingersi oltre sul Palermo, pagando il segno 1 a 2.03, mentre offre il pari a 2.97 e la vittoria ospite a 4.30. Infine, 888sport.it si distingue per la quota più alta sull’eventuale colpo esterno del Frosinone: 4.80, con 1 e X rispettivamente a 2.00 e 2.85.

Nel complesso, la vittoria del Palermo è considerata l’esito più probabile da tutti i bookmaker, con un range di quote compreso tra 1.84 e 2.03, mentre il successo del Frosinone, in piena emergenza e senza tifosi al seguito per decisione della Prefettura di Palermo, resta una scommessa ad alta resa.