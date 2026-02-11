Marsiglia, ufficiale l’addio all’ex Palermo De Zerbi: risoluzione consensuale con il club

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file4 (81)

Adesso è ufficiale: l’ex Palermo Roberto De Zerbi non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, è arrivata la comunicazione del club francese che sancisce la separazione consensuale tra le parti.

La decisione è maturata al termine di un confronto interno alla dirigenza e arriva in un momento delicato della stagione, con la squadra chiamata ad affrontare il finale di campionato.

Di seguito il comunicato integrale diffuso dall’Olympique Marsiglia:

“L’Olympique de Marseille e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano di comune accordo la fine della loro collaborazione. Dopo un confronto che ha coinvolto tutti gli attori della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Si è trattato di una decisione difficile e collettiva, presa dopo un’attenta valutazione e nel migliore interesse del club per affrontare le sfide sportive del finale di stagione.

L’Olympique de Marseille desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo investimento, impegno, professionalità e serietà, segnati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera”.

