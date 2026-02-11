Sampdoria-Palermo, Calvarese fa chiarezza: «Giusto annullare il gol, punizione 3-3? Non fallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 135622

GENOVA – Dopo le polemiche incandescenti di Marassi, arriva l’analisi tecnica di Gianpaolo Calvarese. L’ex arbitro internazionale, oggi moviolista e opinionista, ha esaminato su Instagram i due episodi più contestati di Sampdoria-Palermo: il gol annullato a Pierozzi e la punizione da cui nasce il 3-3 firmato Ceccaroni.

Gol annullato a Pierozzi: intervento VAR sostenibile

Calvarese parte dall’azione del primo tempo che aveva portato al vantaggio rosanero, poi cancellato dopo On Field Review.

Secondo l’ex direttore di gara, il contatto tra Bani e Conti giustifica la decisione:
«Entrambi sono alla ricerca del pallone; Conti sta indietreggiando per provare lo stacco, mentre Bani stacca prima di lui e – seppur con un movimento funzionale al salto – lo colpisce sul viso prima di prendere il pallone, togliendogli la possibilità di saltare per contenderglielo. Sostenibile l’intervento del VAR».

Dunque, per Calvarese, corretta la chiamata di Di Paolo al monitor e legittima la decisione finale di Di Marco di annullare la rete.

La punizione del 3-3: “Contatto ma non fallo”

Diverso il giudizio sull’episodio che ha generato la punizione trasformata poi nel pareggio di Ceccaroni al 92’.

Calvarese è netto:
«Uno contro uno: Di Pardo arriva nettamente sul pallone, poi si genera un contatto mai falloso. Va detto però che si tratta di una punizione sulla trequarti, su cui può capitare di sbagliare: non è questo che può pregiudicare la prestazione di un arbitro che in questa occasione è stato comunque sfortunato».

Tradotto: per l’ex arbitro il fischio che ha portato alla punizione del 3-3 è eccessivo, ma rientra in una valutazione da campo non determinante sull’intera direzione.

Bilancio finale

L’analisi di Calvarese tende dunque a smorzare i toni:

Corretto (o comunque difendibile) l’annullamento del gol di Pierozzi.

Dubbia la punizione assegnata al Palermo nel finale.

Un’interpretazione che riaccende il dibattito tra le due tifoserie ma che, almeno dal punto di vista tecnico, prova a riportare la discussione su un piano regolamentare.

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.37

Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.35

Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file3 - 2026-02-11T123524.932

Reggiana-Mantova, Rubinacci parte col piede giusto: «È stata una serata bellissima»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file2 - 2026-02-11T122744.095

Padova, Lasagna decisivo contro la Carrarese: «Conta solo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
MODESTO MANTOVA

Mantova, Modesto duro dopo il ko: «Troppi episodi contro di noi. Il Var? Agli altri aiuta, a noi no»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file1 - 2026-02-11T121213.562

Modena, Defrel esulta dopo la vittoria sul Venezia: «Siamo stati impeccabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 102626

Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084649

Il Secolo: Samp-Palermo, il dopogara “Inventata la punizione del 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084041

Il Secolo: “Sampdoria, restano i rimpianti. Ripresa in extremis dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.31.38 (2)

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.37

Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.35

Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 135622

Sampdoria-Palermo, Calvarese fa chiarezza: «Giusto annullare il gol, punizione 3-3? Non fallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026