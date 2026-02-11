Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Dennis Johnsen parla dal Centro Sportivo di Torretta, dove si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Palermo dopo il trasferimento nel mercato di gennaio. L’esterno offensivo ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando le motivazioni della scelta e le sue ambizioni in rosanero.

Sulla mentalità mostrata contro la Sampdoria e sulla scelta di venire a Palermo:

«La partita di ieri è stata difficile, contro una Sampdoria che è una squadra forte. Abbiamo fatto un po’ fatica, ma abbiamo visto la mentalità giusta per prendere punti in una gara complicata. Il Palermo è un grande club, una grande società e una grande città. Sono venuto qui per trovare continuità. Ho parlato con il mister, mi trovo bene con lui e per questo sono qua».

Sulla giocata di rabona e sull’episodio discusso:

«Non ho rivisto l’azione, quindi non so se fosse fallo o no. Non sono un giocatore solo istintivo, penso sempre a quello che faccio. Per me era una bella giocata».

Sull’impatto con l’ambiente rosanero:

«Mi piace la gente qui. Ha uno spirito forte e allo stadio spinge tanto la squadra, questo mi piace molto. Spero di fare gol e di aiutare la squadra a vincere le partite. Se facciamo punti, io sono contento».

Sugli obiettivi personali e su cosa rappresenta Palermo nella sua carriera:

«Abbiamo un sogno, questo è sicuro. Speriamo di fare gli ultimi cinque mesi nel modo migliore possibile. Per me è uno step molto importante, ho 27 anni e voglio essere importante in qualsiasi squadra in cui gioco. Sono contento di essere in una squadra ambiziosa e importante come il Palermo e sono felice di essere qui».