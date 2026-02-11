Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.35

Dennis Johnsen parla dal Centro Sportivo di Torretta, dove si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Palermo dopo il trasferimento nel mercato di gennaio. L’esterno offensivo ha risposto alle domande dei giornalisti spiegando le motivazioni della scelta e le sue ambizioni in rosanero.

Sulla mentalità mostrata contro la Sampdoria e sulla scelta di venire a Palermo:

«La partita di ieri è stata difficile, contro una Sampdoria che è una squadra forte. Abbiamo fatto un po’ fatica, ma abbiamo visto la mentalità giusta per prendere punti in una gara complicata. Il Palermo è un grande club, una grande società e una grande città. Sono venuto qui per trovare continuità. Ho parlato con il mister, mi trovo bene con lui e per questo sono qua».

Sulla giocata di rabona e sull’episodio discusso:

«Non ho rivisto l’azione, quindi non so se fosse fallo o no. Non sono un giocatore solo istintivo, penso sempre a quello che faccio. Per me era una bella giocata».

Sull’impatto con l’ambiente rosanero:

«Mi piace la gente qui. Ha uno spirito forte e allo stadio spinge tanto la squadra, questo mi piace molto. Spero di fare gol e di aiutare la squadra a vincere le partite. Se facciamo punti, io sono contento».

Sugli obiettivi personali e su cosa rappresenta Palermo nella sua carriera:

«Abbiamo un sogno, questo è sicuro. Speriamo di fare gli ultimi cinque mesi nel modo migliore possibile. Per me è uno step molto importante, ho 27 anni e voglio essere importante in qualsiasi squadra in cui gioco. Sono contento di essere in una squadra ambiziosa e importante come il Palermo e sono felice di essere qui».

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.37

Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 135622

Sampdoria-Palermo, Calvarese fa chiarezza: «Giusto annullare il gol, punizione 3-3? Non fallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 102626

Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084649

Il Secolo: Samp-Palermo, il dopogara “Inventata la punizione del 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084041

Il Secolo: “Sampdoria, restano i rimpianti. Ripresa in extremis dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.31.38 (2)

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 081358

Tuttosport: “Tutta un’altra Samp. Cuore Palermo: 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Non si lascia la Juve. Zamparini? A Palermo fece un mercato strepitoso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.07 (1)

Gazzetta dello Sport: “Palumbo top, Di Marco promosso. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 074211

Gazzetta dello Sport: “È show a Marassi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.37

Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.35

Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 135622

Sampdoria-Palermo, Calvarese fa chiarezza: «Giusto annullare il gol, punizione 3-3? Non fallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026