Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Dennis Johnsen parla dal Centro Sportivo di Torretta, dove si è presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Palermo dopo l’arrivo nel mercato di gennaio. L’esterno offensivo rosanero ha risposto alle domande dei giornalisti soffermandosi sull’impatto con l’ambiente, sul ruolo e sugli obiettivi personali.

Sul confronto con Pohjanpalo prima di arrivare in Sicilia:

«Ho parlato con Pohjanpalo. Lui sta bene qui e mi ha detto che Palermo è una città bella e che questo è un club importante. Sono felice di essere qua».

Sul ruolo e sulla libertà tattica concessa da Inzaghi:

«Io mi trovo bene quando sono libero in campo. Il mister mi ha lasciato libero e questo mi aiuta molto».

Sulle prime impressioni e sulla consapevolezza di essere un giocatore centrale nel progetto:

«Ho fatto bene in queste due partite, ma la cosa più importante è che abbiamo fatto punti. Sono venuto qui per trovare continuità».

Sul rapporto con Vasquez e sul primo incrocio contro il Palermo in stagione:

«No, non ho parlato con Vasquez di Palermo. Abbiamo giocato contro ad agosto e ho visto che era una squadra forte. In quella partita ho sbagliato un rigore, ma ho capito che il Palermo era una squadra forte e ambiziosa».