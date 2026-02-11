Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Fabio Lupo, ex direttore sportivo del Palermo, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli raccontando un retroscena di mercato che riguarda anche il club rosanero.

«Parliamo della stagione 2017-2018. Poi ci fu il salto a Vigo, giustamente, ma rimane quel rimpianto. Quell’anno, tra Lobotka e Guendouzi, non so quale dei due mi sia dispiaciuto di più non essere riuscito a prendere per un pelo».

Lupo ha spiegato come il Palermo fosse in anticipo sui tempi dal punto di vista dello scouting, ma frenato da difficoltà economiche che si sarebbero manifestate negli anni successivi.

«Facemmo un grande lavoro di scouting, eravamo in anticipo su tante situazioni, ma poi alcuni problemi economici, che si evidenziarono e portarono al fallimento del Palermo due anni dopo, non ci permisero di raggiungere quegli obiettivi».

Un’ammissione che conferma come il club avesse individuato profili di altissimo livello prima dell’esplosione internazionale.

«Però qualcosa di buono l’avevamo intuito».

