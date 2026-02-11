Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi
È ripresa questa mattina al Centro Sportivo di Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara casalinga contro la Virtus Entella.
Come comunicato dal club rosanero nel report ufficiale, i calciatori impiegati ieri nella sfida contro la Sampdoria hanno svolto una seduta di recupero in palestra.
Il resto del gruppo, invece, dopo una fase iniziale di riscaldamento, ha lavorato sul campo con esercitazioni di navette e cross, prima di concludere l’allenamento con small sided games 5 contro 5.
La squadra proseguirà la preparazione nei prossimi giorni per arrivare al meglio all’appuntamento del “Barbera”.