Palermo, Rui Modesto si presenta: giovedì conferenza al CFA
Il Palermo comunica che giovedì 12 febbraio alle ore 12.30 Rui Modesto sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa al Palermo CFA.
Il nuovo calciatore rosanero incontrerà i giornalisti presso il Centro Sportivo di Torretta per la prima conferenza da giocatore del Palermo, dopo il suo arrivo in Sicilia.
L’evento rappresenterà l’occasione per conoscere le prime impressioni del giocatore, le sue ambizioni e le motivazioni che lo hanno portato a vestire la maglia rosanero.