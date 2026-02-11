Palermo, Rui Modesto si presenta: giovedì conferenza al CFA

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (21) rui modesto

Il Palermo comunica che giovedì 12 febbraio alle ore 12.30 Rui Modesto sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa al Palermo CFA.

Il nuovo calciatore rosanero incontrerà i giornalisti presso il Centro Sportivo di Torretta per la prima conferenza da giocatore del Palermo, dopo il suo arrivo in Sicilia.

L’evento rappresenterà l’occasione per conoscere le prime impressioni del giocatore, le sue ambizioni e le motivazioni che lo hanno portato a vestire la maglia rosanero.

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.37

Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.35

Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 135622

Sampdoria-Palermo, Calvarese fa chiarezza: «Giusto annullare il gol, punizione 3-3? Non fallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 102626

Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084649

Il Secolo: Samp-Palermo, il dopogara “Inventata la punizione del 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084041

Il Secolo: “Sampdoria, restano i rimpianti. Ripresa in extremis dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.31.38 (2)

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 081358

Tuttosport: “Tutta un’altra Samp. Cuore Palermo: 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Non si lascia la Juve. Zamparini? A Palermo fece un mercato strepitoso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 20.30.07 (1)

Gazzetta dello Sport: “Palumbo top, Di Marco promosso. Le pagelle di Sampdoria-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo empoli 3-2 (21) rui modesto

Palermo, Rui Modesto si presenta: giovedì conferenza al CFA

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.37

Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.35

Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026