Palermo-Entella, già 21.763 cuori rosanero: corsa al Barbera verso il sold out

PALERMO – Il Barbera si prepara a vestirsi di rosanero. A tre giorni dalla sfida contro la Virtus Entella, in programma sabato pomeriggio, è già stata raggiunta quota 21.763 presenze tra abbonamenti e tagliandi staccati.

Il dato è stato condiviso ufficialmente dal club sui propri canali social, segnale chiaro di un entusiasmo che continua a crescere attorno alla squadra di Filippo Inzaghi.

Dopo il rocambolesco 3-3 di Marassi contro la Sampdoria, il pubblico rosanero è pronto a spingere la squadra in una gara che può pesare nella corsa ai vertici della classifica. L’obiettivo ora è riempire ulteriormente l’impianto di viale del Fante e avvicinarsi al sold out.

La prevendita prosegue e da qui a sabato il numero è destinato ad aumentare ancora. Il Barbera vuole tornare a essere un fattore.