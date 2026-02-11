Palermo-Entella, già 21.763 cuori rosanero: corsa al Barbera verso il sold out

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo modena 1-1 (69) tifosi

PALERMO – Il Barbera si prepara a vestirsi di rosanero. A tre giorni dalla sfida contro la Virtus Entella, in programma sabato pomeriggio, è già stata raggiunta quota 21.763 presenze tra abbonamenti e tagliandi staccati.

Il dato è stato condiviso ufficialmente dal club sui propri canali social, segnale chiaro di un entusiasmo che continua a crescere attorno alla squadra di Filippo Inzaghi.

Dopo il rocambolesco 3-3 di Marassi contro la Sampdoria, il pubblico rosanero è pronto a spingere la squadra in una gara che può pesare nella corsa ai vertici della classifica. L’obiettivo ora è riempire ulteriormente l’impianto di viale del Fante e avvicinarsi al sold out.

La prevendita prosegue e da qui a sabato il numero è destinato ad aumentare ancora. Il Barbera vuole tornare a essere un fattore.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (21) rui modesto

Palermo, Rui Modesto si presenta: giovedì conferenza al CFA

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.37

Palermo, Johnsen si presenta: «Con Vazquez non ho parlato, ma ad agosto ho capito la forza di questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-11 at 13.58.35

Palermo, Johnsen si presenta: «Qui per la continuità, questo club è ambizioso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 135622

Sampdoria-Palermo, Calvarese fa chiarezza: «Giusto annullare il gol, punizione 3-3? Non fallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 102626

Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084649

Il Secolo: Samp-Palermo, il dopogara “Inventata la punizione del 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084041

Il Secolo: “Sampdoria, restano i rimpianti. Ripresa in extremis dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.31.38 (2)

Tuttosport: “Sampdoria-Palermo 3-3. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 081358

Tuttosport: “Tutta un’altra Samp. Cuore Palermo: 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Non si lascia la Juve. Zamparini? A Palermo fece un mercato strepitoso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 1-1 serie b (38) lagalla

Palermo, scuole chiuse giovedì 12 febbraio per forte vento: ordinanza del sindaco Lagalla

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo modena 1-1 (69) tifosi

Palermo-Entella, già 21.763 cuori rosanero: corsa al Barbera verso il sold out

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (21) rui modesto

Palermo, Rui Modesto si presenta: giovedì conferenza al CFA

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026