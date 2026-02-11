Palermo, scuole chiuse giovedì 12 febbraio per forte vento: ordinanza del sindaco Lagalla

PALERMO – Scuole chiuse a Palermo per la giornata di giovedì 12 febbraio. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado, oltre alla chiusura di ville, giardini, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e cimiteri.

La decisione è stata adottata in via precauzionale, nonostante l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile sia di livello giallo. Le previsioni, infatti, indicano raffiche di vento molto intense, con punte che potrebbero superare i 95 chilometri orari.

«Pur in presenza di un’allerta gialla – ha spiegato il sindaco Lagalla – i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione».

L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in costante raccordo con la Protezione civile, pronta ad adottare ulteriori misure qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza negli spostamenti e di limitare le uscite non strettamente necessarie.