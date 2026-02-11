Palermo, scuole chiuse giovedì 12 febbraio per forte vento: ordinanza del sindaco Lagalla

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo frosinone 1-1 serie b (38) lagalla

PALERMO – Scuole chiuse a Palermo per la giornata di giovedì 12 febbraio. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti di ogni ordine e grado, oltre alla chiusura di ville, giardini, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e cimiteri.

La decisione è stata adottata in via precauzionale, nonostante l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile sia di livello giallo. Le previsioni, infatti, indicano raffiche di vento molto intense, con punte che potrebbero superare i 95 chilometri orari.

«Pur in presenza di un’allerta gialla – ha spiegato il sindaco Lagalla – i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione».

L’Amministrazione comunale ha fatto sapere che continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in costante raccordo con la Protezione civile, pronta ad adottare ulteriori misure qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare.

Si raccomanda alla cittadinanza la massima prudenza negli spostamenti e di limitare le uscite non strettamente necessarie.

Altre notizie

file15 (1)

Caso Raciti, rinviata al 24 marzo 2026 l’udienza sul risarcimento a carico di Speziale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
Screenshot 2026-02-02 183519

Slot Machines e Passione per il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
GN4_DAT_45515225.jpg--grand_stand_arena_a_palermo__il_ministro_abodi_risponde___ce_l_ha_chiesta_il_sindaco_____

Grand Stand Arena vicino al palasport, cambia l’ipotesi del Comune di Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 1, 2026
Screenshot 2026-01-30 070918

Repubblica: “Nuova vita da allenatore Alaa, graziato da Mattarella. Adesso sogna il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
Screenshot 2026-01-28 075411

Maxi blitz contro la pirateria audiovisiva: perquisizioni in Italia e in Europa

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
palermo-calcio-maglia-away-serieb

Repubblica: “Puma diventa cinese. La nuova vita del brand di Pelé e Maradona”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
piazza magione

Repubblica: “Palermo, campetti e verde adesso il Comune li affida ai privati”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 24, 2026
Screenshot 2026-01-22 170326

Palermo, Segre abbraccia Alessia: il cuore rosanero più forte del male

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 22, 2026
paolo-di-nunno-patron-del-lecco (1)

Lecco in lutto, è morto l’ex presidente Paolo Di Nunno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 20, 2026
bollettino_meteo_idrogeologico_1702566604

Maltempo nel Palermitano, scuole chiuse martedì 20 gennaio: allerta arancione

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026
pioggia-meteo-maltempo-625x350

Maltempo, allerta arancione a Palermo: chiusi parchi, ville e cimiteri

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026
d19f3209-f214-4a58-88fd-d5927d9ceac3 (1)

Big Data e personalizzazione: i dati protagonisti dell’esperienza digitale

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo frosinone 1-1 serie b (38) lagalla

Palermo, scuole chiuse giovedì 12 febbraio per forte vento: ordinanza del sindaco Lagalla

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo modena 1-1 (69) tifosi

Palermo-Entella, già 21.763 cuori rosanero: corsa al Barbera verso il sold out

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (21) rui modesto

Palermo, Rui Modesto si presenta: giovedì conferenza al CFA

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (99) campo allenamento

Palermo, ripresa a Torretta: lavoro differenziato dopo Marassi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026