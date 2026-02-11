Serie B: Frosinone avanti 2-0 sull’Avellino, Empoli in vantaggio sulla Juve Stabia dopo i primi 45. I risultati parziali
Terminano i primi tempi del turno infrasettimanale di Serie BKT. Va al riposo in vantaggio per 2-0 il Frosinone, impegnato nella trasferta di Avellino. Buona prima frazione di gara da parte dei ciociari, che al 16′ sbloccano subito l’incontro con la rete di Kvernadze. Al 26′ arriva anche la rete del raddoppio per la formazione di Massimiliano Alvini: Calò solo in area calcia al volo, Daffara respinge ma non può nulla sulla ribattuta, con i gialloblù che vanno al riposo in situazione di doppio vantaggio. Termina il primo tempo in vantaggio anche l’Empoli nel match casalingo contro la Juve Stabia, grazie alla rete all’11’ siglata da Lovato. Mentre, fermo sul risultato di 0-0 il match del San Nicola tra Bari e Spezia. Di seguito i risultati parziali:
Avellino-Frosinone 0-2 (16′ Kvernadze; 26′ Calo)
Bari-Spezia 0-0
Empoli-Juve Stabia 1-0 (11′ Lovato)