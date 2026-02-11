Serie B: Frosinone avanti 2-0 sull’Avellino, Empoli in vantaggio sulla Juve Stabia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 204735

Terminano i primi tempi del turno infrasettimanale di Serie BKT. Va al riposo in vantaggio per 2-0 il Frosinone, impegnato nella trasferta di Avellino. Buona prima frazione di gara da parte dei ciociari, che al 16′ sbloccano subito l’incontro con la rete di Kvernadze. Al 26′ arriva anche la rete del raddoppio per la formazione di Massimiliano Alvini: Calò solo in area calcia al volo, Daffara respinge ma non può nulla sulla ribattuta, con i gialloblù che vanno al riposo in situazione di doppio vantaggio. Termina il primo tempo in vantaggio anche l’Empoli nel match casalingo contro la Juve Stabia, grazie alla rete all’11’ siglata da Lovato. Mentre, fermo sul risultato di 0-0 il match del San Nicola tra Bari e Spezia. Di seguito i risultati parziali:

Avellino-Frosinone 0-2 (16′ Kvernadze; 26′ Calo)

Bari-Spezia 0-0

Empoli-Juve Stabia 1-0 (11′ Lovato)

Altre notizie

Screenshot 2026-02-11 203619

Serie B: il Monza pareggia 0-0 contro il Sudtirol e resta a +3 dal Palermo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 135622

Sampdoria-Palermo, Calvarese fa chiarezza: «Giusto annullare il gol, punizione 3-3? Non fallo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file3 - 2026-02-11T123524.932

Reggiana-Mantova, Rubinacci parte col piede giusto: «È stata una serata bellissima»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file2 - 2026-02-11T122744.095

Padova, Lasagna decisivo contro la Carrarese: «Conta solo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
MODESTO MANTOVA

Mantova, Modesto duro dopo il ko: «Troppi episodi contro di noi. Il Var? Agli altri aiuta, a noi no»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file1 - 2026-02-11T121213.562

Modena, Defrel esulta dopo la vittoria sul Venezia: «Siamo stati impeccabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 102626

Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084649

Il Secolo: Samp-Palermo, il dopogara “Inventata la punizione del 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084041

Il Secolo: “Sampdoria, restano i rimpianti. Ripresa in extremis dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Calzone: “I conti alla fine. Il punto di giornata in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file7 (33)

Sampdoria-Palermo, Begić: «Peccato per il pareggio, ma punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file6 (47)

Sampdoria-Palermo, Gregucci: «Buona prestazione contro una squadra che vincerà il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-11 203619

Serie B: il Monza pareggia 0-0 contro il Sudtirol e resta a +3 dal Palermo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 204735

Serie B: Frosinone avanti 2-0 sull’Avellino, Empoli in vantaggio sulla Juve Stabia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo frosinone 1-1 serie b (38) lagalla

Palermo, scuole chiuse giovedì 12 febbraio per forte vento: ordinanza del sindaco Lagalla

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo modena 1-1 (69) tifosi

Palermo-Entella, già 21.763 cuori rosanero: corsa al Barbera verso il sold out

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (21) rui modesto

Palermo, Rui Modesto si presenta: giovedì conferenza al CFA

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026