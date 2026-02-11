Serie B: il Monza pareggia 0-0 contro il Sudtirol e resta a +3 dal Palermo. La classifica aggiornata
Spreca un importante occasione il Monza, che non va oltre lo 0-0 nella trasferta di Bolzano contro il Sudtirol. Prestazione sotto le aspettative per gli uomini di Paolo Bianco, che restano a +3 dal Palermo.
Inizio di match di studio tra le due squadre, con l’incontro che fatica a decollare. Al 14′ rischiano un clamoroso autogol i brianzoli: Carboni all’indietro per Thiam, passaggio impreciso e soprattutto potentissimo e per poco non batte lo stesso portiere del Monza.
Al 19′ arriva la prima occasione del match per la formazione di Paolo Bianco, con un colpo di testa di Carboni su situazione di calcio d’angolo che non trova di poco la porta. Al 41′ arriva la prima occasione del match anche per il Sudtirol, con Tronchin che a tu per tu con Thiam si lascia ipnotizzare dal portiere biancorosso.
Ad inizio ripresa Bianco stravolge la squadra con un triplo cambio, non avendo però gli effetti sperati. Il match resta bloccato e le due squadre faticano a creare occasioni da gol. Al 61′ ci riprova il Sudtirol, con un colpo di testa di Kofler salvato sulla linea da Pessina.
Nel finale di match arriva un altra occasione per la formazione di Castori, con Pecorino che da solo dentro area non riesce a trovare la zampata vincente. L’incontro termina dunque sul risultato di 0-0.
Occasione sprecata per il Monza, che con questo pareggio perde l’occasione di allungare sul Palermo e resta a +3 dai rosanero. I brianzoli adesso rischiano anche di perdere il secondo posto in classifica, con il Frosinone pronto al sorpasso. Di seguito la classifica aggiornata:
A CLASSIFICA
Venezia – 50
Monza – 48
Frosinone – 46
Palermo – 45
Catanzaro – 38
Modena – 37
Cesena – 37
Juve Stabia – 35
Südtirol – 30
Carrarese – 30
Padova – 29
Empoli – 28
Avellino – 28
Sampdoria – 26
Entella – 25
Reggiana – 24
Mantova – 23
Spezia – 22
Bari – 20
Pescara – 15