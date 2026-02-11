Palermo-Entella: prevista coreografia speciale in curva nord (Foto)

In vista del match di sabato al “Renzo Barbera” tra Palermo e Entella, con calcio di inizio in programma per le ore 15.00, la Curva Nord 12 sta preparando una speciale coreografia per festeggiare con i rosanero il giorno di San Valentino.

Dopo la trasferta al “Ferraris” con restrizioni verso i tifosi del Palermo, il tifo organizzato tornerà a sostenere i rosanero, trasmettendogli carica e passione. L’ambiente è carico e questa energia potrebbe diventare l’arma in più per gli uomini di Inzaghi.