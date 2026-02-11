Coppa Italia: Bologna avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 214822

Al “Dall’Ara” termina la prima frazione di gioco del match tra Bologna e Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Buona prima frazione per gli uomini di Italiano, che vanno meritatamente al riposo in vantaggio sul parziale di 1-0.

Dopo un inizio di match equilibrato, la prima occasione dell’incontro è per i rossoblù, con Orsolini che si crea lo spazio per il sinistro in area e cerca il primo palo, spedendo il pallone fuori di poco. Cinque minuti più tardi il Bologna trova la rete del vantaggio: Corner di Moro sul primo palo dalla destra, Castro insacca di testa da due passi sbucando tra due difensori biancocelesti.

La Lazio prova a reagire e al 36′ ha l’occasione per rimettere subito il risultato in parità: Pedro mette il pallone morbido alle spalle della difesa rossoblu dove Maldini riesce a centrare lo specchio in girata col destro, Skorupski non si fa sorprendere deviando la palla in corner. Bologna che va dunque al riposo in vantaggio, con la seconda metà di gara che sarà decisiva in chiave qualificazione alle semifinali.

Altre notizie

lupo

Palermo, Lupo rivela: «Lobotka poteva arrivare in rosanero, eravamo in anticipo anche su Guendouzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo pescara 5-0 (39) toni zauli

Zauli: «Non si lascia la Juve. Zamparini? A Palermo fece un mercato strepitoso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
tramoni

Gazzetta dello Sport: “Pisa, il rebus Tramoni: non ceduto al Palermo, ora Hiljemark lo tiene fuori”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 074745

Gazzetta dello Sport: “Arbitri, il professionismo divide: stipendi, VAR e indipendenza, il sistema sotto esame”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-09 222955

Serie A: la Roma batte il Cagliari 2-0, decide la doppietta di Malen. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
Screenshot 2026-02-09 213540

Serie A: Roma avanti 1-0 sul Cagliari dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 9, 2026
file3 (20)

Serie A, Kalulu salva la Juventus al 96′. Contro la Lazio finisce 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file3 (19)

Serie A: Lazio avanti 0-1 all’intervallo sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 195658

Serie A: Inter straripante, Sassuolo battuto 5-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183225

Serie A: Inter avanti 2-0 sul Sassuolo dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 090951

Vieri celebra Palermo: «Il Barbera è un piccolo San Siro, qui segnare è sempre speciale»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
gravina-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Multiproprietà nel calcio, Gravina conferma: «Il termine del 1 luglio 2028 non sarà prorogato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 7, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-11 213708

Serie B: il Frosinone batte 3-1 l’Avellino e conquista il secondo posto, ciociari a +4 dal Palermo. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 214822

Coppa Italia: Bologna avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Serie B Palermo-Sudtirol 2-1 (27) tifosi curva nord

Palermo-Entella: prevista coreografia speciale in curva nord (Foto)

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 203619

Serie B: il Monza pareggia 0-0 contro il Sudtirol e resta a +3 dal Palermo. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 204735

Serie B: Frosinone avanti 2-0 sull’Avellino, Empoli in vantaggio sulla Juve Stabia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026