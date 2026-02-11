Coppa Italia: Bologna avanti 1-0 sulla Lazio dopo i primi 45

Al “Dall’Ara” termina la prima frazione di gioco del match tra Bologna e Lazio, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Buona prima frazione per gli uomini di Italiano, che vanno meritatamente al riposo in vantaggio sul parziale di 1-0.

Dopo un inizio di match equilibrato, la prima occasione dell’incontro è per i rossoblù, con Orsolini che si crea lo spazio per il sinistro in area e cerca il primo palo, spedendo il pallone fuori di poco. Cinque minuti più tardi il Bologna trova la rete del vantaggio: Corner di Moro sul primo palo dalla destra, Castro insacca di testa da due passi sbucando tra due difensori biancocelesti.

La Lazio prova a reagire e al 36′ ha l’occasione per rimettere subito il risultato in parità: Pedro mette il pallone morbido alle spalle della difesa rossoblu dove Maldini riesce a centrare lo specchio in girata col destro, Skorupski non si fa sorprendere deviando la palla in corner. Bologna che va dunque al riposo in vantaggio, con la seconda metà di gara che sarà decisiva in chiave qualificazione alle semifinali.