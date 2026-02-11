Serie B: il Frosinone batte 3-1 l’Avellino e conquista il secondo posto, ciociari a +4 dal Palermo. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match del turno infrasettimanale di Serie B. Arriva un importante vittoria per il Frosinone, che porta a casa i tre dalla trasferta di Avellino. I ciociari si impongono sul risultato di 3-1, in un incontro che non è mai stato in discussione.
Primo tempo dominato da parte dei gialloblù, che vanno al riposo sul parziale di 2-0 grazie alle reti di Kvernadze e Calo. Nella ripresa la formazione di Alvini gestisce bene il risultato, chiudendo la gara al 61′ minuto grazie alla rete di Cichella.
A poco serve la reta 77′ dell’Avellino firmata da Enrici, che rende solo meno amaro il risultato. Il Frosinone conquista cosi il secondo posto in classifica, portandosi a quattro lunghezze di vantaggio dal Palermo.
Vince in rimonta la Juve Stabia in casa dell’Empoli. Toscani che vanno al riposo in vantaggio sul parziale di 1-0 grazie alla rete di Lovato, le vespe ribaltano il risultato nella ripresa con i gol siglati da Leone e Carissoni. Mentre, termina con un pari senza reti il match tra Bari e Spezia. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Avellino-Frosinone 1-3 (16′ Kvernadze; 26′ Calo; 61′ Cichella; 77′ Enrici
Bari-Spezia 0-0
Empoli-Juve Stabia 1-2 (11′ Lovato; 57′ Leone; 64′ Carissoni)
LA CLASSIFICA
Venezia – 50
Frosinone – 49
Monza – 48
Palermo – 45
Catanzaro – 38
Juve Stabia – 38
Modena – 37
Cesena – 37
Südtirol – 30
Carrarese – 30
Padova – 29
Empoli – 28
Avellino – 28
Sampdoria – 26
Entella – 25
Reggiana – 24
Mantova – 23
Spezia – 22
Bari – 21
Pescara – 15