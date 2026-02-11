Serie B: il Frosinone batte 3-1 l’Avellino e conquista il secondo posto, ciociari a +4 dal Palermo. I risultati finali e la classifica aggiornata

Screenshot 2026-02-11 213708

Si concludono i match del turno infrasettimanale di Serie B. Arriva un importante vittoria per il Frosinone, che porta a casa i tre dalla trasferta di Avellino. I ciociari si impongono sul risultato di 3-1, in un incontro che non è mai stato in discussione.

Primo tempo dominato da parte dei gialloblù, che vanno al riposo sul parziale di 2-0 grazie alle reti di Kvernadze e Calo. Nella ripresa la formazione di Alvini gestisce bene il risultato, chiudendo la gara al 61′ minuto grazie alla rete di Cichella.

A poco serve la reta 77′ dell’Avellino firmata da Enrici, che rende solo meno amaro il risultato. Il Frosinone conquista cosi il secondo posto in classifica, portandosi a quattro lunghezze di vantaggio dal Palermo.

Vince in rimonta la Juve Stabia in casa dell’Empoli. Toscani che vanno al riposo in vantaggio sul parziale di 1-0 grazie alla rete di Lovato, le vespe ribaltano il risultato nella ripresa con i gol siglati da Leone e Carissoni. Mentre, termina con un pari senza reti il match tra Bari e Spezia. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Avellino-Frosinone 1-3 (16′ Kvernadze; 26′ Calo; 61′ Cichella; 77′ Enrici

Bari-Spezia 0-0

Empoli-Juve Stabia 1-2 (11′ Lovato; 57′ Leone; 64′ Carissoni)

LA CLASSIFICA

Venezia – 50

Frosinone – 49

Monza – 48

Palermo – 45

Catanzaro – 38

Juve Stabia – 38

Modena – 37

Cesena – 37

Südtirol – 30

Carrarese – 30

Padova – 29

Empoli – 28

Avellino – 28

Sampdoria – 26

Entella – 25

Reggiana – 24

Mantova – 23

Spezia – 22

Bari – 21

Pescara – 15

