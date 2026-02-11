Serie C girona A: vincono Brescia e Lecco, non vanno oltre il pari Inter U23 e Lumezzane. I risultati finali e la classifica aggiornata
Si concludono i match del turno infrasettimanale del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Brescia, che si impone sul risultato di 3-1 sulla Virtus Verona: per la formazione di Eugenio Corini decisive la rete nel primo tempo di Sorensen e la doppietta di Crespi. Trova il successo il Lecco, che vince per 1-0 in casa del Giana Erminio: a regalare i tre punti agli ospiti la rete al 42′ di Pellegrino. Continua a vincere anche la capolista Vicenza, che batte 2-1 la Pro Vercelli grazie alla rete nel finale di match dell’ex Palermo, Nicola Rauti. Arriano i tre punti anche per Pro Patria e Trento, mentre termina con un pari a reti bianche la gara tra Inter U23 e Lumezzane. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Arzignano-Trento 0-2 (87′ Ebone; 90+4′ )
Brescia-Virtus Verona 3-1 (11′ Sorensen; 20′, 33′ Crespi; 76′ Patane)
Giana Erminio-Lecco 0-1 (42′ Pellegrino)
Inter U23-Lumezzane 0-0
Pro Patria-Cittadella 1-0 (49′ Udoh)
Pro Vercelli-L.R. Vicenza 1-2 (74′ Zonta; 76′ Akpa Akpro; 86′ Rauti)
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 66
Brescia – 50
Lecco – 48
Renate – 42
Trento – 41
Alcione Milano – 40
Inter U23 – 39
Cittadella – 39
Giana Erminio – 35
Pro Vercelli – 35
Lumezzane – 33
Arzignano – 30
AlbinoLeffe – 30
Novara – 29
Dolomiti Bellunesi – 29
Ospitaletto – 28
Pergolettese – 23
Virtus Verona – 19
Pro Patria – 16
Triestina – 4