Serie C girona A: vincono Brescia e Lecco, non vanno oltre il pari Inter U23 e Lumezzane. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Si concludono i match del turno infrasettimanale del girone A del campionato di Serie C. Porta a casa i tre punti il Brescia, che si impone sul risultato di 3-1 sulla Virtus Verona: per la formazione di Eugenio Corini decisive la rete nel primo tempo di Sorensen e la doppietta di Crespi. Trova il successo il Lecco, che vince per 1-0 in casa del Giana Erminio: a regalare i tre punti agli ospiti la rete al 42′ di Pellegrino. Continua a vincere anche la capolista Vicenza, che batte 2-1 la Pro Vercelli grazie alla rete nel finale di match dell’ex Palermo, Nicola Rauti. Arriano i tre punti anche per Pro Patria e Trento, mentre termina con un pari a reti bianche la gara tra Inter U23 e Lumezzane. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Arzignano-Trento 0-2 (87′ Ebone; 90+4′ )

Brescia-Virtus Verona 3-1 (11′ Sorensen; 20′, 33′ Crespi; 76′ Patane)

Giana Erminio-Lecco 0-1 (42′ Pellegrino)

Inter U23-Lumezzane 0-0

Pro Patria-Cittadella 1-0 (49′ Udoh)

Pro Vercelli-L.R. Vicenza 1-2 (74′ Zonta; 76′ Akpa Akpro; 86′ Rauti)

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 66

Brescia – 50

Lecco – 48

Renate – 42

Trento – 41

Alcione Milano – 40

Inter U23 – 39

Cittadella – 39

Giana Erminio – 35

Pro Vercelli – 35

Lumezzane – 33

Arzignano – 30

AlbinoLeffe – 30

Novara – 29

Dolomiti Bellunesi – 29

Ospitaletto – 28

Pergolettese – 23

Virtus Verona – 19

Pro Patria – 16

Triestina – 4

