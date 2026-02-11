Sudtirol-Monza, Bianco: «Pareggio giusto, un punto che va benissimo»

Nel post partita del match tra Sudtirol e Monza, terminato sul risultato di 0-0, ha analizzato in conferenza stampa l’incontro l’allenatore dei brianzoli, Paolo Bianco, definendo il pareggio come un giusto risultato per ciò che si è visto in campo.

«Non siamo rimasti sorpresi dalla squadra avversaria – ha dichiarato il tecnico -. Conosco Castori, ha un’idea di calcio chiara e precisa. Speravamo non mantenessero lo stesso ritmo per 90’»

Bianco, ha poi commentato la prestazione della sua squadra e il pareggio maturato: «Noi siamo stati giusti a rispondere e reagire ai loro tentativi, ma non abbiamo creato tanto. Il pareggio è il risultato più giusto perché è stata una partita in equilibrio»

Su cosa è mancato, il tecnico non ha dubbi: «È mancata lucidità nella gestione della palla. Dovevamo essere più puliti e meno frenetici, anche se loro ti portano ad esserlo. Ci teniamo il punto, che è un punto che va benissimo»

Infine, l’allenatore del Monza si mostra consapevole che la strada da fare è ancora tanta e niente è ancora decisivo: «La prossima non è l’ultima, né è decisiva. Ci sono ancora tante partite da giocare»