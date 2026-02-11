Frosinone, Alvini dopo la vittoria sull’Avellino: «Stiamo facendo un grande percorso»

In seguito alla vittoria per 3-1 del suo Frosinone in casa dell’Avellino, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei ciociari, Massimiliano Alvini, non nascondendo tutta la sua soddisfazione per i tre punti conquistati.

«Il percorso che questa squadra ha fatto fino a oggi è altamente positivo per quello che ha messo in campo – ha dichiarato il tecnico – idee, voglia, identità. È un percorso dove bisogna dare merito a chi l’ha costruita, alla visione della società, dei direttori».

Alvini, ha poi commentato la reazione della sua squadra dopo il match perso contro il Venezia: «Perdi la partita sabato come l’abbiamo persa e poi vieni qui ad Avellino, su un campo difficile, su una superficie che due settimane fa ci aveva creato problemi, e fai questo tipo di partita. C’è da dare merito ai calciatori. È una vittoria ampiamente meritata e molto bella».

E su cosa c’è ancora da lavorare, il tecnico non ha dubbi: «È nella cura del particolare, nella voglia di migliorarsi, che passa la crescita di questa squadra. Questo gruppo giovane sta facendo cose importanti, ma questo step è quello che ci può portare a essere ancora più eccellenti»

Infine, un pensiero ai tifosi: «Ho salutato i nostri tifosi come faccio sempre. Ce n’erano tanti, anche in una trasferta infrasettimanale. Sentirli e vedere la squadra andare sotto il settore a salutarli è motivo di soddisfazione per tutti»