Coppa Italia: la Lazio batte il Bologna ai rigori e raggiunge l’Atalanta in semifinale
Porta a casa la qualificazione alla semifinale la Lazio, dopo un match tiratissimo deciso ai calci di rigore. Incontro duro e combattuto, dove alla fine a spuntarla sono gli uomini di Maurizio Sarri.
Dopo un inizio di match equilibrato, la prima occasione dell’incontro è per i rossoblù, con Orsolini che si crea lo spazio per il sinistro in area e cerca il primo palo, spedendo il pallone fuori di poco. Cinque minuti più tardi il Bologna trova la rete del vantaggio: Corner di Moro sul primo palo dalla destra, Castro insacca di testa da due passi sbucando tra due difensori biancocelesti.
La Lazio prova a reagire e al 36′ ha l’occasione per rimettere subito il risultato in parità: Pedro mette il pallone morbido alle spalle della difesa rossoblu dove Maldini riesce a centrare lo specchio in girata col destro, Skorupski non si fa sorprendere deviando la palla in corner.
Ad inizio ripresa arriva subito il pareggio biancoceleste: triangolo profondo tra Marusic e Dele-Bashiru, il nigeriano arriva sul fondo e serve un assist perfetto per Noslin che insacca col destro da distanza ravvicinata. Il Bologna reagisce, provando a riprendere in mano le redini del gioco, ma senza riuscire ad essere mai veramente pericoloso.
Nel finale nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol vittoria decisivo per la qualificazione in semifinale, con i novanta minuti regolamentari che si concludono sul risultato di parità. Il match si decide ai calci di rigore, con la Lazio che centra la qualificazione grazie al rigore decisivo trasformato da Taylor.