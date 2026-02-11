Prima pagina Tuttosport: “Il veleno di Lucio”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 074838

In arrivo il big match

Screenshot 2026-02-12 071738

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Nuovo ciclone, a Palermo scuole chiuse”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 064548

Prima pagina Repubblica Palermo: “L’ara in balia dei franco tiratori”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 060420

Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve, 3 da Inter”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-12 080146

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “I fantastici 4”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
Screenshot 2026-02-11 073710

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mito d’oro”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 065508

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Maltempo, la regione scova mezzo miliardo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 060338

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo infinito”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 081304

Prima pagina Tuttosport: “Il filo d’oro di Arianna”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-10 064140

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Quando lo stato ribaltò Cosa nostra”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 075842

Prima pagina Tuttosport: “Il var all’italiana aiuta a barare”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 055343

Prima pagina Corriere dello Sport: “Fantasia Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
Screenshot 2026-02-10 071118

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, ti amo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Ultimissime

WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.35

Palermo, Modesto si presenta: «Ho solo aspettato, ora sono dove voglio essere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.33 (1)

Palermo, Modesto si presenta: «Non è un passo indietro, è una sfida. La B è dura e competitiva»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
WhatsApp Image 2026-02-12 at 12.25.32

Palermo, Modesto si presenta: «Inzaghi mi ha convinto, lavoro per tornare il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
palermo empoli 3-2 (12) inzaghi

Serie BKT, Giudice Sportivo: tutti i provvedimenti dopo la 5ª di ritorno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026
GettyImages-157086362

Gomis: «La cocaina mi ridava l’adrenalina del campo, oggi vivo una seconda vita»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 12, 2026