Marsiglia, furto shock a casa di Michel Platini: rubati oltre venti trofei

Brutta disavventura per Michel Platini. L’ex stella della Juventus e della nazionale francese, nonché ex presidente della UEFA, è stato vittima di un furto nella sua abitazione nei pressi di Marsiglia, nel dipartimento delle Bocche del Rodano, in Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Secondo quanto riportato da RTL, il furto è avvenuto alle prime luci dell’alba. Intorno alle 5:30, Platini si è svegliato dopo aver sentito dei rumori provenienti dal giardino e ha sorpreso un individuo incappucciato in fuga. Solo in seguito si è accorto che dal locale dove custodiva alcuni dei cimeli più preziosi della sua carriera erano spariti oltre venti trofei e medaglie. Un bottino dal valore inestimabile, sia affettivo che economico.

La procura di Marsiglia ha aperto un’inchiesta per furto con scasso aggravato. Al momento, il responsabile risulta irreperibile e ha fatto completamente perdere le proprie tracce. Platini, visibilmente scosso, ha espresso la speranza di poter ottenere giustizia al più presto per questo gravissimo episodio che ha colpito il patrimonio simbolico di una delle leggende del calcio mondiale.