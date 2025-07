Ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Napoli. L’ex Palermo saluta l’Udinese e approda in azzurro

Lorenzo Lucca riparte dal Napoli. Dopo aver svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart, l’attaccante classe 2000 ha raggiunto il ritiro di Dimaro, dove ha firmato il contratto che lo legherà agli azzurri. In mattinata è arrivata l’ufficialità dell’operazione, annunciata sia dal club partenopeo che dall’Udinese, società da cui Lucca si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

«La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca dall’Udinese Calcio», si legge nel comunicato pubblicato dal club campione d’Italia. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha accolto il nuovo acquisto con il consueto messaggio social: «Benvenuto Lorenzo!».

Anche l’Udinese ha salutato l’attaccante con parole di stima e gratitudine: «Lucca lascia il club bianconero dopo 75 presenze e 23 gol. Con la nostra maglia è cresciuto fino a diventare uno dei migliori attaccanti della Serie A, conquistando stabilmente un posto nella Nazionale italiana. A Lorenzo il ringraziamento per l’attaccamento e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della carriera».

Cresciuto tra le giovanili del Torino, Lorenzo Lucca ha vestito in carriera anche le maglie del Brescia, del Palermo e del Pisa, prima dell’esperienza a Udine. Proprio con il club rosanero, nella stagione 2021-2022, Lucca ha conquistato le luci dei riflettori grazie a un avvio di campionato scintillante in Serie C. Ora, a 24 anni, il salto definitivo verso una grande piazza e l’ambizione della Champions League.