Pedullà: “Anche il Bari su Roberto Insigne”

L’Avellino è alla ricerca di un innesto d’esperienza per rafforzare il reparto arretrato. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il profilo individuato dal club irpino è quello di Federico Barba, classe 1993, reduce da stagioni importanti in Serie B con le maglie di Benevento e Como.

La dirigenza biancoverde avrebbe già presentato una proposta concreta per il difensore, con l’obiettivo di chiudere l’accordo nei prossimi giorni. Ma il mercato dell’Avellino non si ferma alla retroguardia. Sempre secondo quanto riportato da Pedullà, il club è fortemente interessato a Roberto Insigne, in uscita dal Palermo e già sondato dal Bari.

L’intenzione è chiara: regalare a Raffaele Biancolino un rinforzo di qualità anche in attacco. Insigne rappresenta un profilo gradito alla piazza e alla guida tecnica, e l’Avellino sta intensificando i contatti per provare a chiudere l’operazione al più presto.