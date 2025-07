Pescara, colpo Graziani dalla Roma. Sogno Coda, per la porta in pole c’è Desplanches

Movimenti in fermento per il Pescara, tra uscite di rilievo e operazioni in entrata. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club abruzzese è ormai pronto a salutare Antonio Arena, baby talento in procinto di trasferirsi alla Roma. Proprio dal club giallorosso arriverà a titolo definitivo Leonardo Graziani, trequartista classe 2005 acquistato per una cifra vicina al milione di euro.

Graziani, che ha recentemente compiuto vent’anni, è reduce da una stagione brillante con la Roma Primavera, di cui è stato anche capitano, firmando 15 gol e 5 assist in campionato. Un investimento mirato e futuribile, conferma ancora Tuttomercatoweb.com, che il Pescara ha messo a segno con grande convinzione.

Non solo giovani però: il sogno dichiarato per l’attacco resta Massimo Coda, il bomber simbolo della Serie B, reduce da un’annata complicata alla Sampdoria. La trattativa è difficile, soprattutto per l’elevato ingaggio, ma secondo Tuttomercatoweb.com la pista non è ancora da escludere.

In porta, invece, sembra definitivamente tramontata l’ipotesi del ritorno di Alessandro Plizzari, rientrato al Venezia per giocarsi le sue carte in Serie B. Tra i nomi valutati, prende quota quello di Sebastiano Desplanches, estremo difensore dell’Italia Under 21 che potrebbe lasciare Palermo nelle prossime settimane.