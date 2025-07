Di Chiara verso il ritorno a Catanzaro: biennale in vista

Dopo la breve parentesi con la maglia del Frosinone, Gianluca Di Chiara è pronto a iniziare una nuova avventura. Il terzino sinistro classe 1993, originario di Palermo, sarebbe infatti vicino al ritorno al Catanzaro, club attualmente in Serie B.

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, l’accordo con la società calabrese sarebbe ormai a un passo dalla chiusura: per lui è pronto un contratto biennale. Si tratterebbe di un ritorno in giallorosso, dove Di Chiara ha già militato tra il 2013 e il 2015 collezionando 28 presenze.