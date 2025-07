Colonia, occhi su Kristoffer Lund del Palermo: ipotesi per la fascia sinistra

Il mercato del Colonia si concentra anche sulla corsia mancina. Dopo l’arrivo ufficiale di Sebastian Sebulonsen dal Bröndby, il club neopromosso in Bundesliga guarda ora in casa Palermo per rinforzare l’altro lato della difesa. Come riportato dalla testata tedesca Kölnische Rundschau, i dirigenti dell’1. FC Köln starebbero valutando l’acquisto di Kristoffer Lund, terzino sinistro classe 2002 e titolare fisso della formazione rosanero.

Lund ha collezionato 68 presenze e 3 reti in Serie B da quando è approdato in Sicilia nel 2023. Cresciuto calcisticamente in Svezia, dove ha vinto campionato e coppa con il BK Häcken, il giocatore è nato in Danimarca ma possiede anche cittadinanza statunitense. Con la nazionale USA vanta già 7 presenze con la selezione maggiore. Secondo Kölnische Rundschau, il suo valore di mercato si aggirerebbe attorno ai 2,7 milioni di euro e a Colonia rappresenterebbe una possibile alternativa a Leart Pacarada, dopo il mancato arrivo di Zehnter, passato al Wolfsburg.