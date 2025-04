Maribor, occhi in Serie B: piacciono due calciatori

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Maribor ha messo gli occhi in Serie B. Il club sloveno sta seguendo da vicino due profili per rinforzare l’organico in vista della prossima stagione.

Il primo profilo che stuzzica la dirigenza del Maribor è quello di Jan Mlakar, attualmente in prestito all’Hajduk Spalato ma di proprietà del Pisa. Il secondo nome sul taccuino è quello di Petar Stojanovic, ex Dinamo Zagabria e attualmente in forza alla Salernitana.