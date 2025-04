Catanzaro-Palermo si giocherà domenica 27 aprile alle ore 15:00

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, la sfida tra Catanzaro e Palermo è stata ufficialmente rinviata a domenica 28 aprile alle ore 15:00.

Il match, inizialmente in programma per sabato 27, è stato posticipato in seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri di sospendere tutti gli eventi sportivi nella giornata di sabato in occasione delle esequie di Papa Francesco, previste in mattinata. La comunicazione è arrivata in serata, dopo ore di attesa e contatti tra le istituzioni sportive.