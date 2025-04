Fiocco azzurro in casa Moreo: l’ex Palermo diventa papà per la prima volta

La Pasquetta di ieri, lunedì 21 aprile, verrà ricordata per la morte di Papa Francesco. Tuttavia, in casa Stefano Moreo, un fiocco azzurro ha rallegrato la giornata. Infatti, riporta “La Nazione“, l’ex giocatore del Palermo, è diventato papà per la prima volta grazie alla nascita del piccolo Leonardo. Una gioia extra-campo per il giocatore del Pisa che, insieme ai suoi compagni di squadra e ai calciatori di tutta Italia, ha vissuto ore particolari in seguito ai rinvii delle partite programmate ieri e poi rinviate per onorare la scomparsa del Pontefice.

