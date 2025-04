Escl. Ag. Corona: «Si sta consacrando tra i grandi. Futuro? Non mancano gli estimatori»

«Siamo molto contenti di come sta andando la stagione di Giacomo. Manca un solo gol alla doppia cifra in un’annata che sta vedendo la sua consacrazione nel calcio dei grandi». Così Claudio Vigorelli, agente dell’attaccante Giacomo Corona, di proprietà del Palermo e attualmente in prestito al Pontedera, ha parlato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com.

Il suo rendimento è cambiato dall’arrivo sulla panchina di Menichini. Cosa è cambiato nel ragazzo?

«Sicuramente Menichini gli ha concesso lo spazio che si è meritato, e lui ha ricambiato la fiducia del tecnico con i fatti sul campo. Corona è arrivato al Pontedera con la consapevolezza che doveva iniziare a intraprendere un percorso nel calcio dei grandi, e abbiamo individuato così lo step giusto per un ragazzo della sua età».

Ci sono dei punti di contatto con il padre Giorgio e delle similitudini con altri calciatori anche del passato, sempre con le dovute proporzioni?

«Fare dei paragoni non è mai semplice. Ogni calciatore ha le sue caratteristiche. Detto questo, a mio avviso, Giacomo può diventare anche più forte di suo padre. Considerata la sua altezza ho sentito anche degli accostamenti con Toni, ma lui ha una struttura fisica differente. In tal senso, anche per alcune movenze – fatto salvo le dovute proporzioni – si avvicina di più a Christian Vieri».

Ha già parlato con il direttore Osti per quello che potrà essere il futuro di Corona?

«Con il Palermo ancora non ci siamo incontrati, succederà più in là per capire soprattutto le intenzioni del club proprietario del suo cartellino. Di certo non mancano gli estimatori del ragazzo, e il passaggio successivo sarà quello di alzare l’asticella. Sarà importante capire in quale categoria giocheranno i rosanero e quale sarà la loro idea di percorso per il ragazzo. Da palermitano, il sogno di Giacomo è quello di vestire la maglia del Palermo. Vedremo se le nostre idee e quelle del club si incontreranno».

Un altro suo assistito, il portiere Nespola, si è affermato in questa seconda parte della stagione. Soddisfatto dai segnali lanciati?

«Assolutamente. I sei mesi al Palermo lo hanno aiutato anche dal punto di vista tecnico e personale. Adesso si è affermato con la maglia del Flaminia, e la squadra ha tratto giovamento dalle sue prestazioni. Sta dimostrando anche lui tutto il suo valore».