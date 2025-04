Manchester City: pronti 80 milioni di euro per Tonali

Secondo quanto riportato da Manchester World, il Manchester City ha messo gli occhi su Sandro Tonali. Il club facente parte del City Football Group, starebbero valutando un’offerta concreta per il centrocampista del Newcastle United e della Nazionale italiana.

Il Manchester City sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro per il mediano ex Milan, puntando così su un calciatore importante dato l’imminente addio di Kevin De Bruyne. Trattativa che resta non semplice, dato che il Newcastle United è uno dei club più ricchi di tutta la Premier League.