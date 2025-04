Il palermitano Montevago allontana la Samp: «Voglio restare a Perugia»

Ai microfoni di Umbria Tv, è intervenuto l’attaccante palermitano, in forza al Perugia, Danele Montevago. L’ex Sampdoria ha allontanato la possibilità di un ritorno imminente al club blucerchiato, che possiede il diritto di riacquisto del cartellino:

«Abbiamo cambiato tanto durante la stagione fra tecnici e moduli, non ho sfruttato diverse occasioni per fare più gol, però l’importante è che sono riuscito a sbloccarmi e ora voglio pensare ai play off. Non ho vissuto bene il periodo in cui non segnavo, ma il gruppo mi ha supportato e mi è stato vicino. Per un attaccante è normale non vivere bene un periodo senza gol. Voglio rimanere a Perugia, ma ora penso alle prossime partite. Voglio focalizzarmi sulle prossime due perché voglio, come tutti, andare ai play off. Questa piazza mi piace e io punto in alto».