Manchester City, trovato accordo con la Premier League sulle regola APT: stop alla disputa legale

Stop alla disputa legale: cancellata l’udienza prevista per ottobre. Il Manchester City e la Premier League hanno annunciato di aver raggiunto un accordo extragiudiziale nella controversia relativa alle regole sulle Associated Party Transactions (APT), ossia le transazioni con parti correlate. L’intesa chiude definitivamente il procedimento arbitrale avviato dal club inglese all’inizio del 2025.

In una nota ufficiale, i Citizens hanno dichiarato:

“Questo accordo pone fine alla controversia tra le parti in merito alle regole APT. Come parte dell’intesa, il Manchester City accetta che le attuali regole APT siano valide e vincolanti. È stato concordato che né la Premier League né il club rilasceranno ulteriori commenti sulla questione”.

La disputa era nata a seguito di un contratto di sponsorizzazione con Etihad Airways – main sponsor dello stadio e delle maglie – giudicato dalla Lega non conforme al principio del “fair market value”. In un primo momento, un tribunale aveva dato ragione al club di Pep Guardiola, spingendo la Premier a rivedere le norme senza però eliminarle.

Il City aveva poi avviato una nuova causa, con un’udienza fissata per ottobre. L’accordo odierno, però, rende il procedimento superfluo e mette fine a uno dei contenziosi più delicati tra la lega e il campione d’Inghilterra in carica.