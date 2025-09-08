Israele-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso cambia qualcosa, c’è Dimarco dal 1’
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Israele-Italia, match valido per le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo. Il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso conferma gran parte dell’undici visto venerdì contro l’Estonia, ma con due novità: Mancini prende il posto di Calafiori al centro della difesa e Locatelli rileva Zaccagni a centrocampo. Confermato invece Dimarco sulla corsia di sinistra, con l’Italia che passa dal 4-4-2 al 4-3-3.
In attacco ancora fiducia a Kean e Retegui, con Politano preferito per completare il tridente offensivo.
Sul fronte israeliano, sorpresa nell’undici di Ran Ben Shimon, che ha lasciato in panchina Baribo e scelto Biton come unica punta.
Le formazioni ufficiali
Israele (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E. Peretz, Do. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton.
A disposizione: O. Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay.
CT: Ran Ben Shimon.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.
A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini.
CT: Gennaro Gattuso.