Frosinone: intervento riuscito per Biraschi: il comunicato del club

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Buone notizie per il Frosinone e per Davide Biraschi. Il difensore giallazzurro, reduce da un infortunio al ginocchio destro, si è sottoposto oggi a intervento chirurgico.

Il club ciociaro ha reso nota la riuscita dell’operazione con un comunicato ufficiale:

“Frosinone Calcio comunica che il calciatore Davide Biraschi è stato sottoposto, in data odierna, ad intervento in artroscopia di meniscectomia esterna parziale del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è tecnicamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

 

