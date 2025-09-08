Frosinone: intervento riuscito per Biraschi: il comunicato del club
Buone notizie per il Frosinone e per Davide Biraschi. Il difensore giallazzurro, reduce da un infortunio al ginocchio destro, si è sottoposto oggi a intervento chirurgico.
Il club ciociaro ha reso nota la riuscita dell’operazione con un comunicato ufficiale:
“Frosinone Calcio comunica che il calciatore Davide Biraschi è stato sottoposto, in data odierna, ad intervento in artroscopia di meniscectomia esterna parziale del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è tecnicamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.