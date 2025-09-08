Amauri emozionato davanti al Barbera: “Sempre ricordi fantastici. Forza Palermo!”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 8, 2025

Un tuffo nei ricordi per Amauri, ex attaccante del Palermo che ha lasciato un segno indelebile negli anni d’oro dei rosanero in Serie A.

L’ex bomber, passando davanti allo Stadio Renzo Barbera, ha condiviso sui social una foto accompagnata da parole piene di affetto: “Tutte le volte che passo davanti a questo stadio ho dei ricordi fantastici. Forza Palermo sempre”.

Un messaggio che ha subito scaldato il cuore dei tifosi, ancora legatissimi al centravanti brasiliano naturalizzato italiano, protagonista con la maglia del Palermo.

