Qual. Mondiali 2026, Israele–Italia: primo tempo chiuso sull’1-1

Primo tempo ricco di emozioni tra Israele e Italia nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo un gol annullato agli israeliani dal VAR nei minuti iniziali, la squadra di casa è passata comunque in vantaggio al 16’ grazie a un grave errore in disimpegno di Manuel Locatelli, che ha favorito l’inserimento degli attaccanti locali.

La reazione azzurra è stata immediata: occasioni per Barella e Kean, una traversa colpita da Locatelli e diverse parate sicure del portiere Peretz hanno tenuto in bilico il risultato. Al 40’ è arrivato il pareggio con Moise Kean, bravo a concretizzare l’assist di Retegui con un destro preciso all’angolino.

Negli ultimi minuti del primo tempo il ritmo si è abbassato, con l’Italia più attenta nella gestione del possesso e Israele pericoloso solo su punizione con Biton, ben neutralizzato da Donnarumma.